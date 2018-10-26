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Порошенко сообщил, что в Беларуси появится украинский телеканал

Пятница, 26 октября 2018, 17:56

Президент Петр Порошенко и глава Беларуси Александр Лукашенко договорились об открытии украинского телеканала в Беларуси.

Об этом глава украинского государства сказал 26 октября в Гомеле, где происходит первый Форум регионов Украины и Беларуси.

По словам Порошенко, большой интерес в Украине "вызывает трансляции белорусского канала".

"Я очень благодарен вам за это, потому что мы получаем объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке, - сказал президент.

"Также мы договорились о начале трансляции и украинского канала на территории республики Беларусь в ближайшее время", - заявил Порошенко.

В Украине работает телеканал "Беларусь-24". В то же время на белорусском языке там демонстрируются преимущественно программы, касающиеся культуры и истории. Все новости и итоговые информационно-аналитические программы демонстрируются исключительно на русском языке.

Кроме этого в Украине транслируется единственный независимый телеканал, который вещает исключительно на белорусском языке - польский "Белсат". В Беларуси неоднократно штрафовали журналистов за сотрудничество с телеканалом.

В 2017 году в двух минских офисах телеканала прошли обыски.

В августе 2018 года в Беларуси также устроили облаву на оппозиционных журналистов.

Валентина Романенко, УП
Темы: БеларусьСМИтелевидение
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