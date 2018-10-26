ООС: бойовики били з гранатометів і кулеметів, одного військового поранено
П'ятниця, 26 жовтня 2018, 18:44
У п’ятницю російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил, внаслідок ворожого вогню один військовий був поранений.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного.
"Внаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця", - розповіли у прес-центрі.
Підрозділи Об’єднаних сил, що обороняються, контролюють ситуацію, утримуючи свої позиції.
"У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні", - додали українські військові.