ООС: бойовики били з гранатометів і кулеметів, одного військового поранено

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 18:44

У п’ятницю російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил, внаслідок ворожого вогню один військовий був поранений.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного.

"Внаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця", - розповіли у прес-центрі.

Підрозділи Об’єднаних сил, що обороняються, контролюють ситуацію, утримуючи свої позиції.

"У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні", - додали українські військові.

Теми: ООС Донбас Збройні сили бойові дії
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