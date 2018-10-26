ООС: боевики били из гранатометов и пулеметов, один военный ранен

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Пятница, 26 октября 2018, 18:44

В пятницу российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, в результате вражеского огня один военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного.

"В результате вражеского огня ранен один украинский военнослужащий", - рассказали в пресс-центре.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, контролируют ситуацию и удерживают свои позиции.

"Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные", - добавили украинские военные.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Вооруженные силы боевые действия
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