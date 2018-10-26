ООС: боевики били из гранатометов и пулеметов, один военный ранен
Пятница, 26 октября 2018, 18:44
В пятницу российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, в результате вражеского огня один военный был ранен.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного.
"В результате вражеского огня ранен один украинский военнослужащий", - рассказали в пресс-центре.
Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, контролируют ситуацию и удерживают свои позиции.
"Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные", - добавили украинские военные.
Украинская правда