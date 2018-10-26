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РФ перекинула на Донбас чергові "гумконвої", МЗС відреагувало нотою протесту

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 21:06
РФ перекинула на Донбас чергові гумконвої, МЗС відреагувало нотою протесту

Росія 25 жовтня вчергове направила на окуповану територію Донбасу дві автоколони під виглядом так званого "гуманітарного вантажу".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"25 жовтня 2018 року російською стороною здійснено незаконне переміщення на територію України через закриті нашою державою прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка" двох автомобільних колон під приводом доставки так званого "гуманітарного вантажу" жителям тимчасово окупованої Російською Федерацією території України у Донецькій та Луганській областях", - зазначили у відомстві.

МЗС наголошує, що російський вантаж був переміщений з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, у тому числі необхідності їх супроводу представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та обов’язкового оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

"У цьому зв’язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України та своїх міжнародних зобов’язань", - додали в МЗС.

Раніше перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з Росії на Донбас.

Українська правда
Теми: ДонбасРосіяМЗС
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