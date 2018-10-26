РФ перебросила на Донбасс очередные "гумконвои", МИД отреагировало нотой протеста

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Пятница, 26 октября 2018, 21:06

Россия 25 октября в очередной раз направила на оккупированную территорию Донбасса две автоколонны под видом так называемого "гуманитарного груза".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"25 октября 2018 российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые нашим государством пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" двух автомобильных колонн под предлогом доставки так называемого "гуманитарного груза" жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - отметили в ведомстве.

МИД отмечает, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного Комитета Красного Креста и обязательного оформления представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств", - добавили в МИД.

Ранее первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из России на Донбасс.

Украинская правда
Темы: Донбасс Росcия МИД
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