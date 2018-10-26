МЗС: Резолюцію Європарламенту по Азову використають у міжнародному трибуналі проти РФ

Схвалену Європарламентом резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові, Україна буде додавати до доказової бази в міжнародних судах проти Росії.

Про це розповіла речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, повідомляє "Громадське".

Вона наголосила, що ухвалений проект резолюції містить багато політичних сигналів і засуджує не лише спровоковане Росією загострення в Азовському морі, але і зведення керченського мосту.

"Цей документ для України є елементом тактики в міжнародному трибуналі. Ми його додамо до фактологічної бази для захисту наших інтересів. І те, що нас підтримують, це важливо", — зазначила Беца.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.