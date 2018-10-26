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МИД: Резолюцию Европарламента по Азову используют в международном трибунале против РФ

Пятница, 26 октября 2018, 21:54
МИД: Резолюцию Европарламента по Азову используют в международном трибунале против РФ

Принятую Европарламентом резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против РФ за обострение ситуации в Азовском море, Украина будет приобщать к доказательной базе в международных судах против России.

Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает "Громадське".

Она подчеркнула, что принятый документ содержит много политических сигналов и осуждает не только спровоцированное Россией обострение в Азовском море, но и строительство керченского моста.

"Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов. И то, что нас поддерживают, это важно", - отметила Беца.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Темы: Азовское мореУкраинаРосcияЕСсуд
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