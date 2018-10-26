Гройсман пообіцяв зберегти доставку пенсій Укрпоштою

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення Укрпоштою доставки пенсій і запропонував менеджменту піти у відставку в разі незгоди з його позицією.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Призначений на конкурсній основі менеджмент (Укрпошти - ред) має вирішувати проблеми компанії, а не брати людей у заручники своїх управлінських рішень" - сказав прем’єр-міністр, коментуючи інформацію про можливість закриття кількох тисяч відділень компанії, що ускладнить доставку не тільки кореспонденції, а й пенсій.

Гройсман запевнив, що не допустить такої ситуації.

"Економити хай починають з себе - своїх заробітних плат. Якщо менеджмент Укрпошти не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу", - додав очільник Кабміну.

Прем’єр-міністр нагадав, що нещодавно в Укрпошті було призначено незалежну наглядову раду, і уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації, що склалася.

Раніше голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що компанія має намір закрити близько 7 тисяч поштових відділень, і доставку пенсій громадянам можуть припинити.