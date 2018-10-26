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Гройсман пообещал сохранить доставку пенсий Укрпоштой

Пятница, 26 октября 2018, 22:43
Гройсман пообещал сохранить доставку пенсий Укрпоштой

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпоштой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Назначенный на конкурсной основе менеджмент (Укрпошты - ред) должен решать проблемы компании, а не брать людей в заложники своих управленческих решений", - сказал премьер-министр, комментируя информацию о возможном закрытии нескольких тысяч отделений компании, что осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий.

Гройсман заверил, что не допустит такой ситуации.

"Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент Укрпошты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", - добавил глава Кабмина.

Премьер-министр напомнил, что недавно в Укрпоште был назначен независимый наблюдательный совет, и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.

Ранее председатель Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что компания намерена закрыть около 7 тысяч почтовых отделений, и доставку пенсий гражданам могут прекратить.

Украинская правда

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Темы: пенсииУкрпочтаГройсман
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