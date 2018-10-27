На Одещині зоозахисники блокують фуру з вівцями, яких везуть на знищення

Зоозахисники блокують фуру з 300 вівцями на одеській митниці, яких 2 тижні утримували у вантажівці, а тепер планують вивезти на утилізацію.

Про це йде мова в повідомленні зоозахисної ініціативи UAnimals в facebook.

"Фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не дають вивезти тварин на вбивство і намагаються хоч мінімально напоїти тварин водою. Просимо одеситів підтягуватися на місце події і не дати знищити тварин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо в морському порту Чорноморська Одеської області два тижні стоїть трирівнева фура з 300 вмираючими вівцями.

Тварини стали заручниками ситуації: фірма-власник овець ще 3 жовтня здійснила митне оформлення живого товару в Туреччину, проте там з невідомих причин прийняти тварин відмовилися і через 2 дні відправили назад в Україну.

Тварини на поромі повернулися до Чорноморська 12 жовтня.

За словами прес-секретаря Одеської митниці Олени Гусєвої, митники отримали лист від одеської служби ветконтролю, в якому зазначено, що живий вантаж не можна допустити на митну територію України (оскільки вантаж побував на території Туреччини, де реєструються особливо небезпечні хвороби тварин).

Як повідомлялося, у фірми, яка володіє тваринами тепер є два виходи з цієї ситуації: перший - повернути товар до Туреччини, як пропонувала в акті ветслужба, другий - заявити його "в режимі знищення" (вбити - ред.). Знову ж на підставі рішення ветслужби.

За даними видання "Думська", вівці належать компанії "Украніксар". За словами директора фірми Олени Севинч, вона знаходиться в авто з тваринами і чекає дозволу на їх утилізацію.

Як повідомляє видання, 26 жовтня зоозахисники перекрили автодорогу на Чорноморськ через цю ситуацію.

Волонтери заявляють, що чиновники їх обдурили. Мовляв, на вчорашньому засіданні протиепізоотичної комісії було прийнято рішення про переведення овець на карантинний майданчик, де їх повинні були випустити з вантажівки. Майданчик був готовий уже вчора ввечері, але овець на нього не випустили.

За даними видання, українська сторона відправила до Туреччини запит з метою з'ясувати, чи не виходили тварини з фури на території країни. Волонтери стверджують, що якщо вівці не залишали фуру, то їх можна буде не знищувати.

Повідомляється, що лист з Туреччини вже є - вівці на землю Анталії не ступали. Однак оскільки він отриманий не через офіційні дипломатичні канали, українські чиновники розглядати його відмовились. Новий лист, правильний, прийде не раніше, ніж через кілька днів.

Увечері, щоб дати можливість вивезти тварин на утилізацію, порт відкрив запасні ворота, але волонтери все ж заблокували фуру. Господиня овець закрилася в кабіні і відключила телефон.

Утилізувати планують нібито тільки мертвих особин, проте оскільки з фури овець не випускають і до понеділка питання навряд чи вирішиться, не виключено, що мертвими скоро будуть всі вівці.

За словами зоозахисниці Вікторії Козаченко, загинула вже половина отари, і до Гайсина, де повинна відбутися утилізація ніхто не доїде.

Активісти планують і далі блокувати фуру.

Зоозахисники намагаються нагодувати і напоїти овець, які вижили.