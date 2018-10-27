На Одесчине зоозащитники блокируют фуру с овцами, которых везут на уничтожение

Зоозащитники блокируют фуру с 300 овцами на Одесской таможне, которых 2 недели удерживали в грузовике, а теперь планируют вывезти на утилизацию.

Об этом идет речь в сообщении зоозащитной инициативы UAnimals в facebook.

"Фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не дают вывезти животных на убийство и пытаются хоть минимально напоить животных водой. Просим одесситов подтягиваться на место происшествия и не дать уничтожить животных", - говорится в сообщении.

Напомним в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

Животные стали заложниками ситуации: фирма-владелец овец еще 3 октября осуществила таможенное оформление живого товара в Турцию, однако там по неизвестным причинам принять животных отказались и через 2 дня отправили обратно в Украину.

Животные на пароме вернулись в Черноморск 12 октября.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, таможенники получили письмо от одесской службы ветконтроля, в котором указано, что живой груз нельзя допустить на таможенную территорию Украины (поскольку груз побывал на территории Турции, где регистрируются особо опасные болезни животных).

Как сообщалось, у фирмы, которая владеет животными теперь есть два выхода из этой ситуации: первый – вернуть товар в Турцию, как предлагала в акте ветслужба, второй – заявить его "в режиме уничтожения" (убить – ред.) опять же на основании решения ветслужбы

По данным издания "Думская", овцы принадлежат компании "Украниксар". По словам директора фирмы Елены Севинч, она находится в авто с животными и ждет разрешения на их утилизацию.

Как сообщает изданеи, 26 октября зоозащитники перекрыли автодорогу на Черноморск из-за ситуации вокруг застрявших в тамошнем порту овец.

Волонтеры заявляют, что чиновники их обманули. На вчерашнем заседании противоэпизоотической комиссии было принято решение о переводе овец на карантинную площадку, где их должны были выпустить из грузовика. Площадка была готова уже вчера вечером, но овец на нее не выпустили.

По данным издания, украинская сторона отправила в Турцию запрос с целью выяснить, не выходили ли животные из фуры на территории страны. Волонтеры утверждают, что если овцы не покидали фуру, то их можно будет не уничтожать.

Сообщается,что письмо из Турции уже есть — овцы на землю Анталии не ступали. Однако поскольку оно получено не по официальным дипломатическим каналам, украинские чиновники рассматривать его отказываться. Новое письмо, правильное, придет не раньше, чем через несколько дней.

Вечером, чтобы дать возможность вывезти животных на утилизацию, порт открыл запасные ворота, но волонтеры все же заблокировали фуру. Хозяйка овец заперлась в кабине и отключила телефон.

Утилизировать планируют якобы только мертвых особей, однако поскольку из фуры овец не выпускают и до понедельника вопрос вряд ли решится, не исключено, что мертвыми скоро будут все овцы.

По словам зоозащитницы Виктории Козаченко, погибла уже половина отары, и до Гайсина, где должна состояться утилизация никто не доедет.

Активисты планируют и дальше блокировать фуру.

Зоозащитники пытаются накормить и напоить выживших овец.