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Болтон: зустріч Трампа і Путіна в Парижі буде короткою

Субота, 27 жовтня 2018, 03:27

Зустріч президентів США і Росії в Парижі буде короткою, про повноцінний саміт не йдеться.

Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив на прес-конференції в Тбілісі, пише Радіо Свобода.

Болтон підтвердив, що готується зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Парижі 11 листопада в ході заходів, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни. Однак, за його словами, ця зустріч "буде короткою", тобто мова не йде про повноцінний саміт.

Болтон також підтвердив, що передав Путіну запрошення від Трампа відвідати Вашингтон. Однак неясно, коли може відбутися подібний візит.

Під час зустрічі в Москві Болтон і Путін домовилися, що найближча зустріч президентів США і Росії відбудеться у Парижі 11 листопада. Тоді у столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Болтон ще в Москві офіційно підтвердив, що зустріч у Парижі відбудеться і повторив це в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Про те, що Трамп також запросив Путіна до Вашингтона, раніше не було відомо.

У Кремлі поїздку Путіна до Вашингтона поки не коментували.

Не виключено, що це питання Болтон обговорював у Москві з головою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Трамп і Путін зустрічалися в Гельсінкі в липні цього року.

Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США (а це суперечить висновкам американської розвідки).

Теми: ТрампПутін
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