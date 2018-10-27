Болтон: встреча Трампа и Путина в Париже будет короткой

Встреча президентов США и России в Париже будет короткой, о полноценном саммите речь не идет.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил на пресс-конференции в Тбилиси, пишет Радио Свобода.

Болтон подтвердил, что готовится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже 11 ноября в ходе мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Однако, по его словам, эта встреча "будет короткой", то есть речь не идет о полноценном саммите.

Болтон также подтвердил, что передал Путину приглашение от Трампа посетить Вашингтон. Однако неясно, когда может состояться подобный визит.

Во время встречи в Москве Болтон и Путин договорились, что ближайшая встреча президентов США и России пройдет в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Болтон еще в Москве официально подтвердил, что встреча в Париже состоится и повторил это в интервью "Радио Свобода".

О том, что Трамп также пригласил Путина в Вашингтон, ранее не было известно.

В Кремле поездку Путина в Вашингтон пока не комментировали.

Не исключено, что этот вопрос Болтон обсуждал в Москве с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Трамп и Путин встречались в Хельсинки в июле этого года.

После этой встречи Трампа критиковали и демократы, и республиканцы за его заявления о том, что он верит Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы в США (а это противоречит выводам американской разведки).