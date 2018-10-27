Трамп назвав свою перемогу на виборах "найгіршою подією" для Росії

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Субота, 27 жовтня 2018, 06:37

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його перемога на президентських виборах в 2016 році стала найгіршим з того, що трапилося з Росією.

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями в Північній Кароліні, передає Fox News.

"Я скажу вам ось що: найгірше, що трапилося з Росією це те, що я переміг на виборах", - заявив Трамп.

"Але в той же час взаємодія з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими - це хороша, а не погана річ", - сказав він, додавши, що США будуть продовжувати домагатися результатів.

Нагадаємо найближча зустріч президентів США і Росії пройде в Парижі 11 листопада. Тоді в столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Також повідомлялося, що Трамп запросив президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона.

Трамп і Путін зустрічалися в Гельсінкі в липні цього року.

Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США (а це суперечить висновкам американської розвідки).

Теми: Трамп США Росія
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