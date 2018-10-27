Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назвав свою перемогу на виборах "найгіршою подією" для Росії

Субота, 27 жовтня 2018, 06:37

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його перемога на президентських виборах в 2016 році стала найгіршим з того, що трапилося з Росією.

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями в Північній Кароліні, передає Fox News.

"Я скажу вам ось що: найгірше, що трапилося з Росією це те, що я переміг на виборах", - заявив Трамп.

"Але в той же час взаємодія з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими - це хороша, а не погана річ", - сказав він, додавши, що США будуть продовжувати домагатися результатів.

Нагадаємо найближча зустріч президентів США і Росії пройде в Парижі 11 листопада. Тоді в столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Також повідомлялося, що Трамп запросив президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона.

Трамп і Путін зустрічалися в Гельсінкі в липні цього року.

Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США (а це суперечить висновкам американської розвідки).

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Трамп
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: