Трамп назвав свою перемогу на виборах "найгіршою подією" для Росії

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його перемога на президентських виборах в 2016 році стала найгіршим з того, що трапилося з Росією.

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями в Північній Кароліні, передає Fox News.

"Я скажу вам ось що: найгірше, що трапилося з Росією це те, що я переміг на виборах", - заявив Трамп.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR — Fox News (@FoxNews) 26 жовтня 2018 р.

"Але в той же час взаємодія з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими - це хороша, а не погана річ", - сказав він, додавши, що США будуть продовжувати домагатися результатів.

Нагадаємо найближча зустріч президентів США і Росії пройде в Парижі 11 листопада. Тоді в столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Також повідомлялося, що Трамп запросив президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона.

Трамп і Путін зустрічалися в Гельсінкі в липні цього року.

Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США (а це суперечить висновкам американської розвідки).