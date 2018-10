Трамп назвал свою победу на выборах "худшим событием" для России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала худшим из того, что случилось с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с избирателями в Северной Каролине, передает Fox News.

"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией это то, что я победил на выборах", - заявил Трамп.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR