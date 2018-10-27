Трамп назвал свою победу на выборах "худшим событием" для России

245 просмотров
Суббота, 27 октября 2018, 06:37

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала худшим из того, что случилось с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с избирателями в Северной Каролине, передает Fox News.

"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией это то, что я победил на выборах", - заявил Трамп.

"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь", — сказал он, добавив, что США будут продолжать добиваться результатов.

Напомним ближайшая встреча президентов США и России пройдет в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Также сообщалось, что  Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина в Вашингтон.

Трамп и Путин встречались в Хельсинки в июле этого года.

После этой встречи Трампа критиковали и демократы, и республиканцы за его заявления о том, что он верит Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы в США (а это противоречит выводам американской разведки).

Темы: Трамп США Росcия
powered by lun.ua
По теме
Болтон: встреча Трампа и Путина в Париже будет короткой 27 октября 2018, 03:27
Подозреваемому в рассылке бомб противникам Трампа "светит" 58 лет тюрьмы 27 октября 2018, 02:29
Бомбы для топ-политиков США: первый задержанный - сторонник Трампа 26 октября 2018, 20:56
Все новости
Главные новости
Гройсман пообещал сохранить доставку пенсий Укрпоштой
Главные новости дня – за 60 секунд
Бомбы для топ-политиков США: первый задержанный - сторонник Трампа
Хищения в Ощадбанке: сын Березкина и еще несколько подозреваемых вышли из-под стражи
Все новости
Фото

В Британии определили лучшие астрофото 2018

психология

Психолог о том, как адаптироваться на новом месте

Поиск по сайту
Архив
Весь архів