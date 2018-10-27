Трамп назвал свою победу на выборах "худшим событием" для России
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала худшим из того, что случилось с Россией.
Об этом он заявил во время встречи с избирателями в Северной Каролине, передает Fox News.
"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией это то, что я победил на выборах", - заявил Трамп.
.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR— Fox News (@FoxNews) 26 жовтня 2018 р.
"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь", — сказал он, добавив, что США будут продолжать добиваться результатов.
Напомним ближайшая встреча президентов США и России пройдет в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Также сообщалось, что Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина в Вашингтон.
Трамп и Путин встречались в Хельсинки в июле этого года.
После этой встречи Трампа критиковали и демократы, и республиканцы за его заявления о том, что он верит Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы в США (а это противоречит выводам американской разведки).