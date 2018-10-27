Трамп назвал свою победу на выборах "худшим событием" для России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала худшим из того, что случилось с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с избирателями в Северной Каролине, передает Fox News.

"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией это то, что я победил на выборах", - заявил Трамп.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR — Fox News (@FoxNews) 26 жовтня 2018 р.

"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь", — сказал он, добавив, что США будут продолжать добиваться результатов.



Напомним ближайшая встреча президентов США и России пройдет в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Также сообщалось, что Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина в Вашингтон.

Трамп и Путин встречались в Хельсинки в июле этого года.

После этой встречи Трампа критиковали и демократы, и республиканцы за его заявления о том, что он верит Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы в США (а это противоречит выводам американской разведки).