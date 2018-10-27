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ООС: 8 обстрілів за добу, є поранені

Субота, 27 жовтня 2018, 07:51

Упродовж минулої доби окупанти, без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, ворог здійснював обстріли позицій ООС в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Два рази упродовж доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Авдіївки.

В ході бойових дій двох військовослужбовців Об'єднаних сил поранено.

"Підрозділи, що обороняються, тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці", - зазначили у прес-центрі.

За даними розвідки, одного окупанта минулої доби знищено та ще 7 - поранено.

Від початку поточної доби ворог вогневої активності не проявляв.

Теми: ООСбойові дії
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