ООС: 8 обстрелов за сутки, есть раненые

За прошедшие сутки оккупанты, без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, враг осуществлял обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Обороняющиеся подразделения держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки уничтожен и еще 7 - получили ранения.

С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.