Волкеру подобається ідея щодо спецпредставника ЄС по Донбасу і Криму

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Субота, 27 жовтня 2018, 12:15

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер підтримує ініціативу Європарламенту про призначення спеціального представника Європейського Союзу з питань Донбасу і Криму.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Я зустрічався з членами Європарламенту близько двох тижнів тому. І я закликав їх продовжувати тримати Донбас і Крим у фокусі їхньої уваги", - сказав Волкер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Американський дипломат висловив готовність працювати спільно, в разі призначення спецпредставника ЄС.

Спецпредставник Держдепу додав, що збирається знову відвідати Україну вже в листопаді.

Як повідомлялося, 25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС призначити спецпредставника у справах Криму і Донбасу.

Депутати Європарламенту вважають, що "було б доцільно призначити спеціального посланника ЄС для Криму і Донбасу, відповідальність якої буде поширюватися також на Азовське море".

Теми: США ЄС Донбас Крим
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