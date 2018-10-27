Волкеру нравится идея со спецпредставителем ЕС по Донбассу и Крыму

478 просмотров
Суббота, 27 октября 2018, 12:15

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает инициативу Европарламента о назначении специального представителя Европейского Союза по вопросам Донбасса и Крыма.

"Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - сказал Волкер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Американский дипломат выразил готовность работать совместно, в случае назначения спецпредставителя ЕС.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что собирается вновь посетить Украину уже в ноябре.

Как сообщалось, 25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса.

Депутаты Европарламента считают, что "было бы целесообразно назначить специального посланника ЕС для Крыма и Донбасса, ответственность которого будет распространяться также на Азовское море".

Темы: США ЕС Донбасс Крым
powered by lun.ua
По теме
ФБР начало расследование против Tesla из-за Model 3 27 октября 2018, 08:20
Трамп назвал свою победу на выборах "худшим событием" для России 27 октября 2018, 06:37
США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова 27 октября 2018, 04:52
Все новости
Главные новости
У Гройсмана со второй попытки опубликовали "газовое постановление": цены будут расти
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Коммунальное предприятие в Донецкой области возглавил чиновник из "ДНР"
На Одесчине зоозащитники блокируют фуру с овцами, которых везут на уничтожение
Все новости
Лайфхаки

Материнские лайфхаки: как успеть больше?

здоровье

Когда вакцинировать ребенка от полиомиелита

Поиск по сайту
Архив
Весь архів