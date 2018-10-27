Порошенко призначив керівника СБУ на Донеччині й Луганщині

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Карпенка начальником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ від 26 жовтня розміщено на сайті президента.

Як повідомлялося, з 2015 по 2017 роки управління СБУ в Донецькій області очолював Олександр Куць. У серпні 2017 року він став керувати новоствореним Головним управлінням Служби безпеки в Донецькій і Луганській областях.

22 червня 2018 року президент Петро Порошенко призначив Олександра Куця главою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Колишній голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський став аудитором НАБУ.