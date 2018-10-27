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Порошенко призначив керівника СБУ на Донеччині й Луганщині

Субота, 27 жовтня 2018, 14:07

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Карпенка начальником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ від 26 жовтня розміщено на сайті президента.

Як повідомлялося, з 2015 по 2017 роки управління СБУ в Донецькій області очолював Олександр Куць. У серпні 2017 року він став керувати новоствореним Головним управлінням Служби безпеки в Донецькій і Луганській областях.

22 червня 2018 року президент Петро Порошенко призначив Олександра Куця главою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Колишній голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський став аудитором НАБУ.

Українська правда
Теми: СБУДонбасПорошенко
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