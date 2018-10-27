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Порошенко: Україна виборола право проводити "Ігри нескорених"

Субота, 27 жовтня 2018, 16:59

Президент Петро Порошенко вважає, що українці вибороли право проводити "Ігри нескорених" у своїй країні.

Про це він сказав у суботу під час відео-конференції з учасниками української команди на "Іграх нескорених", які завершились у Австралії, повідомляє прес-служба президента.

"Як на мене, Україна зараз і українці одна з найбільш нескорених націй світу. І ми вибороли це право проводити "Ігри нескорених", тим більше, що ми маємо таких бійців і таких справжніх чемпіонів", - заявив Порошенко.

Президент зауважив, що на минулорічних "Іграх нескорених" в Канаді українська команда здобула 14 медалей.

"Цього року ви нас порадували 20 медалями", - зазначив він, додавши, що українська команда насправді здобула 22 медалі і дві нагороди лучників пішли в загальний залік.

Учасники змагань розповіли, що зустрілися з принцом Гаррі і просили про можливість проведення ігор в Україні.

За їх словами, принц Гаррі розповів, що з таким проханням також звертався президент України, і це питання буде розглянуто.

"Дуже дякую. Сподіваюсь, як ми і домовлялися, ви йому передали від мене вітання. І нагадайте, що він мені обіцяв, що одні з наступних "Ігор нескорених" будуть в Україні. Ми не відступимо від цієї домовленості", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, на цьогорічних "Іграх нескорених" в австралійському Сіднеї українці отримали 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

"Ігри нескорених" (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі. Уперше Ігри нескорених пройшли у 2014 році в Лондоні.

Цього року у змаганнях брали участь команди 18 країн: Австралії, Афганістану, Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Іраку, Італії, Йорданії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, Франції, а також України.

Українська правда
Теми: Порошенкоспорт
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