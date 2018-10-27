Порошенко: Украина завоевала право проводить "Игры непокоренных"

Президент Петр Порошенко считает, что украинцы завоевали право проводить "Игры непокоренных" в своей стране.

Об этом он сказал в субботу во время видео-конференции с участниками украинской команды на "Играх непокоренных", которые завершились в Австралии, сообщает пресс-служба президента.

"Как по мне, Украина сейчас и украинцы одна из самых непокоренных наций мира. И мы завоевали это право проводить "Игры непокоренных", тем более, что мы имеем таких бойцов и таких настоящих чемпионов", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что на прошлогодних "Играх непокоренных" в Канаде украинская команда получила 14 медалей.

"В этом году вы нас порадовали 20 медалями", - отметил он, добавив, что украинская команда на самом деле получила 22 медали и две награды лучников пошли в общий зачет.

Участники соревнований рассказали, что встретились с принцем Гарри и просили о возможности проведения игр в Украине.

По их словам, принц Гарри рассказал, что с такой просьбой обращался президент Украины, и этот вопрос будет рассмотрен.

"Спасибо. Надеюсь, как мы и договаривались, вы ему передали от меня привет. И напомните, что он мне обещал, что одни из следующих "Игр непокоренных" будут в Украине. Мы не отступим от этой договоренности", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, в этом году на "Играх непокоренных" в австралийском Сиднее украинцы получили 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - это международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны. Их основал британский принц Гарри. Впервые Игры непокоренных прошли в 2014 году в Лондоне.

В этом году в соревнованиях принимали участие команды 18 стран: Австралии, Афганистана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Ирака, Италии, Иордании, Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Франции, а также Украины.