ООС: Бойовики застосували "заборонене" озброєння

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Субота, 27 жовтня 2018, 18:53

У суботу бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню 4 рази, зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як повідомили 27 жовтня у прес-центрі штабу Операції обєднаних сил,  у ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу ООС не постраждав. 

За даними військових, вогонь по силах ООС вівся на Приазов’ї поблизу Водяного: зокрема, позиції ООС було обстріляно з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

"Крім кулеметів ворог застосував у районі цього населеного пункту гранатомети. Підрозділи, що обороняються, вели вогонь у відповідь", - повідомили у штабі. 

Біля н.п. Піски та Опитне бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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