ООС: Бойовики застосували "заборонене" озброєння

У суботу бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню 4 рази, зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як повідомили 27 жовтня у прес-центрі штабу Операції обєднаних сил, у ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу ООС не постраждав.

За даними військових, вогонь по силах ООС вівся на Приазов’ї поблизу Водяного: зокрема, позиції ООС було обстріляно з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

"Крім кулеметів ворог застосував у районі цього населеного пункту гранатомети. Підрозділи, що обороняються, вели вогонь у відповідь", - повідомили у штабі.

Біля н.п. Піски та Опитне бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.