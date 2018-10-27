Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики застосували "заборонене" озброєння

Субота, 27 жовтня 2018, 18:53

У суботу бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню 4 рази, зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як повідомили 27 жовтня у прес-центрі штабу Операції обєднаних сил,  у ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу ООС не постраждав. 

За даними військових, вогонь по силах ООС вівся на Приазов’ї поблизу Водяного: зокрема, позиції ООС було обстріляно з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

"Крім кулеметів ворог застосував у районі цього населеного пункту гранатомети. Підрозділи, що обороняються, вели вогонь у відповідь", - повідомили у штабі. 

Біля н.п. Піски та Опитне бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: