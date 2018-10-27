ООС: Боевики применили "запрещенное" вооружение

В субботу боевики на оккупированном Донбассе нарушили режим прекращения огня 4 раза, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Как сообщили 27 октября в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, в ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава ООС не пострадал.

По данным военных, огонь по силам ООС велся на Приазовье возле Водяного: в частности, позиции ООС были обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме пулеметов враг применил в районе этого населенного пункта гранатометы. Подразделения обороняющихся вели огонь", - сообщили в штабе.

Возле н.п.Пески и Опытное боевики вели прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.