ООС: Боевики применили "запрещенное" вооружение

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Суббота, 27 октября 2018, 18:53

В субботу боевики на оккупированном Донбассе нарушили режим прекращения огня 4 раза, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Как сообщили 27 октября в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, в ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава ООС не пострадал.

По данным военных, огонь по силам ООС велся на Приазовье возле Водяного: в частности, позиции ООС были обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме пулеметов враг применил в районе этого населенного пункта гранатометы. Подразделения обороняющихся вели огонь", - сообщили в штабе.

Возле н.п.Пески и Опытное боевики вели прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Минские соглашения
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