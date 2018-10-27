Крим: Окупанти вручили "попередження" адвокатам "Кримської солідарності"
В анексованому Криму адвокатам Едему Семедляєву, Лілі Гемеджі та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" Діляверу Меметову російські силовики вручили застереження "про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму".
Про це 27 жовтня повідомили у "Кримській солідарності".
"Семедляєв, Гемеджі та Меметов не затримані і у свободі не обмежені. Усім трьом вручено застереження про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму", - йдеться у повідомленні.
У "Кримській солідарності" уточнили, що наразі усім трьом не пред'явлено процесуального статусу.
"У прокуратуру надійшла інформація з ЦПЕ (Головне управління з протидії екстремізму - ред.) про те, що активісти готують одиночні пікети, тому всім трьом вручили застереження, нібито як організаторам", - зазначили правозахисники.
"Метою їх візиту, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися до прокуратурию Прихід співробітників супроводжувався відеофіксацією, незважаючи на незаконність даних дій", - заявили у "Солідарності".