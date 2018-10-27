Крим: Окупанти вручили "попередження" адвокатам "Кримської солідарності"

В анексованому Криму адвокатам Едему Семедляєву, Лілі Гемеджі та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" Діляверу Меметову російські силовики вручили застереження "про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму".

Про це 27 жовтня повідомили у "Кримській солідарності".

"Семедляєв, Гемеджі та Меметов не затримані і у свободі не обмежені. Усім трьом вручено застереження про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму", - йдеться у повідомленні.

У "Кримській солідарності" уточнили, що наразі усім трьом не пред'явлено процесуального статусу.

"У прокуратуру надійшла інформація з ЦПЕ (Головне управління з протидії екстремізму - ред.) про те, що активісти готують одиночні пікети, тому всім трьом вручили застереження, нібито як організаторам", - зазначили правозахисники.

Раніше в організації повідомили, що на щомісячну зустріч адвокатів, громадських захисників і родичів політв'язнів увірвалися співробітники прокуратури і силових структур у супроводі невідомих в масках.

"Метою їх візиту, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися до прокуратурию Прихід співробітників супроводжувався відеофіксацією, незважаючи на незаконність даних дій", - заявили у "Солідарності".