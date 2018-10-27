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Крым: Оккупанты вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности"

Суббота, 27 октября 2018, 20:20
Крым: Оккупанты вручили предупреждение адвокатам Крымской солидарности

В аннексированном Крыму адвокатам Эдему Семедляеву, Лиле Гемеджи и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову российские силовики вручили предостережение "о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма".

Об этом 27 октября сообщили в "Крымской солидарности".  

"Семедляев, Гемеджи и Меметов не задержаны и в свободе не ограничены. Всем троим вручено предостережение о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма", - отмечается в сообщении.

В "Крымской солидарности" уточнили, что в настоящее время всем троим не предъявлено процессуального статуса.

"В прокуратуру поступила информация из ЦПЭ (Главное управление по противодействию экстремизму - ред.) о том, что активисты готовят одиночные пикеты, поэтому всем троим вручили предостережение, якобы, как организаторам", - отметили правозащитники. 

 
Ранее в организации сообщили, что на ежемесячную встречу адвокатов, общественных защитников и родственников политзаключенных ворвались сотрудники прокуратуры и силовых структур в сопровождении неизвестных в масках. 

"Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лиле Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру. Приход сотрудников сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность данного действия", - заявили в "Солидарности". 

Украинская правда
Темы: КрымРосcияправа человекааннексия
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