Стрілянина у Піттсбурзі: Трамп виступив за частішу практику смертних вироків

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Субота, 27 жовтня 2018, 21:51

Зловмисник, який розстріляв відвідувачів синагоги у Піттсбурзі, внаслідок чого загинули 8 осіб, заслуговує на смертний вирок.

Про це у суботу заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки".

Також Трамп заявив про необхідність переглянути законодавство США у питанні смертної кари. 

"Будь-хто, хто чинить подібне із невинним людьми... має справді заплатити найвищу ціну ... Ми маємо зміцнити наше законодавство у питанні смертної кари. Коли люди таке коять, вони мають каратись смертною карою … Треба повернутись до широкого застосування смертної кари", - заявив Трамп.

При цьому президент США відзначив, що трагедії у Піттсбурзі могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці. 

Нагадаємо, стрілянина у синагозі Піттсбурга (штат Пенсильванія, США) сталася 27 жовтня: внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей. Також повідомлялося про трьох поранених поліцейських, точна кількість постраждалих внаслідок нападу поки невідома. 

Американські ЗМІ повідомляють, що дописи у соцмережах особи з ім'ям затриманого - 46-річного Роберта Бауерса - вказують на його неонацистські погляди та ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".

Теми: США зброя жертви Трамп
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