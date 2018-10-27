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Стрельба в Питтсбурге: Трамп выступил за частую практику смертных приговоров

Суббота, 27 октября 2018, 21:51

Злоумышленник, расстрелявший посетителей синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 8 человек, заслуживает смертного приговора.

Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп, пишет "Голос Америки".

Также Трамп заявил о необходимости пересмотреть законодательство США в вопросе смертной казни.

"Любой, кто творит подобное с невинным людьми ... должен заплатить самую высокую цену ... Мы должны укрепить наше законодательство в вопросе смертной казни. Когда люди такое творят, они должны караться смертной казнью ... Надо вернуться к широкому применению смертной казни", - заявил Трамп.

При этом президент США отметил, что трагедию в Питтсбурге могло бы предупредить наличие вооруженной охраны на месте.

Напомним, стрельба в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) произошла 27 октября: в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек. Также сообщалось о трех раненых полицейских, точное количество пострадавших в результате нападения пока неизвестно. 

Американские СМИ сообщают, что публикации в соцсетях человека с именем задержанного - 46-летнего Роберта Бауэрса - указывают на его неонацистские взгляды и ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, "контролируется евреями".

Темы: СШАоружиежертвыТрамп
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