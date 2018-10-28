Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП під час перегонів у Кривому Розі: 10-річна дівчинка - у тяжкому стані у реанімації

Неділя, 28 жовтня 2018, 01:35

Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за фактом наїзду автомобіля на людей під час "Гонок на виживання" у Кривому Розі. Одна з потерпілих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови і тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

"Автомобільна аварія сталася 27 жовтня о 13.00 у м. Кривий Ріг під час проведення змагань "Гонки на виживання". 59-річний водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та наїхав на глядачів.

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП", - заявили у відомстві.

Внаслідок аварії постраждали 4 людей, серед них 2 малолітніх дітей.

 
 

"Одна з потерпілих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. 5-річний хлопчик отримав травми середньої тяжкості.

53-річна жінка доставлена до травматології, де їй поставили діагноз: закритий перелам тазу. Четвертий чоловік отримав легкі травми та від госпіталізації відмовився", - наголосили у поліції.

Як повідомлялось, у Кривому Розі в суботу під час перегонів на виживання автомобіль виїхав за межі траси та наїхав на глядачів.

Місцеві ЗМІ писали, що, за попередньою інформацією, під час виконання трюку у водія відмовили гальма.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКривий Ріг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: