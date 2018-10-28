ДТП під час перегонів у Кривому Розі: 10-річна дівчинка - у тяжкому стані у реанімації

Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за фактом наїзду автомобіля на людей під час "Гонок на виживання" у Кривому Розі. Одна з потерпілих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови і тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

"Автомобільна аварія сталася 27 жовтня о 13.00 у м. Кривий Ріг під час проведення змагань "Гонки на виживання". 59-річний водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та наїхав на глядачів.

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП", - заявили у відомстві.

Внаслідок аварії постраждали 4 людей, серед них 2 малолітніх дітей.

"Одна з потерпілих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. 5-річний хлопчик отримав травми середньої тяжкості.

53-річна жінка доставлена до травматології, де їй поставили діагноз: закритий перелам тазу. Четвертий чоловік отримав легкі травми та від госпіталізації відмовився", - наголосили у поліції.

Як повідомлялось, у Кривому Розі в суботу під час перегонів на виживання автомобіль виїхав за межі траси та наїхав на глядачів.

Місцеві ЗМІ писали, що, за попередньою інформацією, під час виконання трюку у водія відмовили гальма.