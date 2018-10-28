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ДТП во время гонок в Кривом Роге: 10-летняя девочка - в тяжелом состоянии в реанимации

Воскресенье, 28 октября 2018, 01:35

Полиция Днепропетровской области открыла производство по факту наезда автомобиля на людей во время "Гонок на выживание" в Кривом Роге. Одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Автомобильная авария произошла 27 октября в 13.00 в г. Кривой Рог во время проведения соревнований "Гонки на выживание". 59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП", - заявили в ведомстве.

В результате аварии пострадали 4 человека, среди них 2 малолетних детей.

 
 

"Одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести.

53-летняя женщина доставлена ​​в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Кривом Роге в субботу во время гонки на выживание автомобиль выехал за пределы трассы и наехал на зрителей.

Местные СМИ писали, что, по предварительной информации, во время выполнения трюка у водителя отказали тормоза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКривой Рог
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