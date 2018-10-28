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Українець Беленюк виграв "срібло" ЧС з греко-римської боротьби

Неділя, 28 жовтня 2018, 03:57

Український спортсмен Жан Беленюк став віце-чемпіоном світової першості з боротьби, яка проходить у Будапешті.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Беленюк став другим у ваговій категорії до 87 кг - у фіналі він поступився представнику Туреччини Метеханому Башару (1:2).

На шляху до фінальної сутички український борець в1/16 фіналу переміг Ейвілдаса Станкевічуса з Литви (4:2),  а в 1/8 фіналу - вірмена Артура Шахіняна (4:1).

У чвертьфіналі Беленюк був сильнішим за іранця Хоссейна Ахмада Нурі (4:2), а у півфіналі поборов азербайджанця Іслама Аббасова (5:1).

Для Беленюка це третя медаль на чемпіонатах світу після "бронзи" Ташкента-2014 та "золота" Лас-Вегаса-2015. Крім цього, він є срібним призером Олімпіади-2016 та дворазовим чемпіоном Європи (2014, 2016).

 
Жан Беленюк
фото: borba.com.ua

Перед останнім днем змагань в активі української збірної в Булапешті 5 медалей - 1 золота, 1 срібна і 3 бронзові.

Чемпіонкою світу з вільної боротьби стала львів'янка Алла Черкасова (вагова категорія до 68 кг), бронзові медалі завоювали Оксана Лівач (50 кг) і Юлія Ткач-Остапчук (62 кг)

У греко-римській боротьбі бронзову нагороду виграв Ленур Теміров (63 кг).

Теми: спорт
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