Украинец Беленюк выиграл "серебро" ЧМ по греко-римской борьбе

Украинский спортсмен Жан Беленюк стал вице-чемпионом мирового первенства по борьбе, которая проходит в Будапеште.

Об этом сообщает "Укринформ".

Беленюк стал вторым в весовой категории до 87 кг - в финале он уступил представителю Турции Метеханому Башару (1:2).

На пути к финальной схватке украинский борец в 1/16 финала победил Ейвилдаса Станкевичуса из Литвы (4:2), а в 1/8 финала - армянина Артура Шахиняна (4:1).

В четвертьфинале Беленюк был сильнее иранца Хоссейна Ахмада Нури (4:2), а в полуфинале поборол азербайджанца Ислама Аббасова (5:1).

Для Беленюка это третья медаль на чемпионатах мира после "бронзы" Ташкента-2014 и "золота" Лас-Вегаса-2015. Кроме этого, он является серебряным призером Олимпиады-2016 и двукратным чемпионом Европы (2014, 2016).

Жан Беленюк Фото: BORBA.COM.UA

Перед последним днем соревнований в активе украинской сборной в Булапешти 5 медалей - 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Чемпионкой мира по вольной борьбе стала львовянка Алла Черкасова (весовая категория до 68 кг), бронзовые медали завоевали Оксана Ливач (50 кг) и Юлия Ткач-Остапчук (62 кг)

В греко-римской борьбе бронзовую награду выиграл Ленур Темиров (63 кг).