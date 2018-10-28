Власник ФК "Лестер" був на борту вертольота під час аварії - ВВС

13689 переглядів
Неділя, 28 жовтня 2018, 06:17
Вішай Шрівадданапрабха
ВВС

Власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті", тайський бізнесмен Вішай Шрівадданапрабха був на борту власного вертольота, коли він розбився на парковці біля стадіону.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерело, близьке до сім'ї мільярдера.

Один із свідків розповів, що бачив, як голкіпер "Лестера" Каспер Шмейхель вибіг зі стадіону на місце аварії.

Поки невідомо, скільки всього людей перебувало на борту вертольота.

У ніч на неділю представник головного офісу пожежної охорони та служби рятувальної служби Лестершира Ендрю Броді заявив, що він щойно залишив "стратегічні зустрічі" у штаб-квартирі поліції Лестершира.

Він назвав аварію "серйозною і трагічною".

"Будь ласка, не спекулюйте на тему причин катастрофи. Подумайте про сім'ї, друзів, гравців "Лестера" та їх фанатів", - підкреслив він.

Як повідомлялось, вертоліт, який належить власнику футбольного клубу "Лестер Сіті", мільярдеру Вішаю Шрівадданапрабхи, увечері 27 жовтня розбився біля стадіону в Лестері.

Sky Sports з посиланням на очевидців зазначає, що вертоліт злетів з майданчика через 45 хвилин після закінчення матчу, але через кілька секунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався у автостоянку біля стадіону. 

За попередньою інформацією, у нього відмовив рульовий гвинт.

Як пише ВВС, Шрівадданапрабха літав вертольотом додому зі стадіону після кожної гри.

Тайський бізнесмен Вішай Шрівадданапрабха купив "Лестер Сіті" у 2010 році. У 2016 році клуб уперше у своїй історії виграв Англійську прем'єр-лігу.

Теми: Британія катастрофи футбол
powered by lun.ua
По темі
У Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" 28 жовтня 2018, 02:37
Еквадор більше не буде посередником між Ассанжем і Британією - МЗС 24 жовтня 2018, 06:46
Ассанж судиться з урядом Еквадору "через порушення своїх прав" 20 жовтня 2018, 03:17
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий
Власник ФК "Лестер" був на борту вертольота під час аварії - ВВС
Україна перейшла на зимовий час
Фуру з вівцями розвантажили у Тульчині, із 300 тварин загинули 54
Усі новини
психологія

Психолог про те, як адаптуватися на новому місці

психологія

Як друзі впливають на наше здоров'я