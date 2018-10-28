Владелец ФК "Лестер" был на борту вертолета во время аварии - ВВС

Владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити", тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха был на борту собственного вертолета, когда он разбился на парковке возле стадиона.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник, близкий к семье миллиардера.

Один из свидетелей рассказал, что видел, как голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель выбежал со стадиона на место аварии.

Пока неизвестно, сколько всего человек находилось на борту вертолета.

В ночь на воскресенье представитель главного офиса пожарной охраны и спасательной службы Лестершира Эндрю Броди заявил, что он только что вишел после "стратегических встреч" в штаб-квартире полиции Лестершира.

Он назвал аварию "серьезной и трагической".

"Пожалуйста, не спекулируйте на тему причин катастрофы. Подумайте о семьях, друзьях, игроках "Лестера" и их фанатах", - подчеркнул он.

Как сообщалось, вертолет, принадлежащий владельцу футбольного клуба "Лестер Сити", миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхи, вечером 27 октября разбился возле стадиона в Лестере.

Sky Sports со ссылкой на очевидцев отмечает, что вертолет взлетел с площадки через 45 минут после окончания матча, но через несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку возле стадиона.

По предварительной информации, у него отказал рулевой винт.

Как пишет ВВС, Шривадданапрабха летал на вертолете домой со стадиона после каждой игры.

Тайский бизнесмен Вешай Шривадданапрабха купил "Лестер Сити" в 2010 году. В 2016 году клуб впервые в своей истории выиграл Английский премьер-лигу.