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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Неділя, 28 жовтня 2018, 06:56
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Минулої доби, 27 жовтня, бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ОС - 5 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 жовтня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. 

Під час бойових дій загинув 1 воїн зі складу Об'єднаних сил", - наголосили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Позиції ОС в районі Луганського противник обстрілював із мінометів 120-го калібру, по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

По захисниках Водяного окупанти застосували цю зброю двічі", - підкреслили у прес-центрі.

У районах Луганського та Пісків бойовики також відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 2 бойовиків знищено, ще 2 - поранено.

"На Приазов'ї минулої доби противник проявив найбільшу вогневу активність.

Поточної доби ворог відкривав вогонь 1 раз, поблизу Авдіївки. Важке озброєння не застосовувалось, втрат немає", - йдеться у звіті.

Теми: ООСДонбасбойові дії
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