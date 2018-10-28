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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

Воскресенье, 28 октября 2018, 06:56
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

За прошедшие сутки, 27 октября, боевики 15 раз открывали огонь по позициям ОС, 5 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 октября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Во время боевых действий погиб 1 воин с состава Объединенных сил", - подчеркнули в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции ОС в районе Луганского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм.

По защитниках Водяного оккупанты применили это оружие дважды", - заявили в пресс-центре.

В районах Луганского и Песков боевики также открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 2 боевиков уничтожены, еще 2 - ранены.

"На Приазовье за прошедшие сутки противник проявил наибольшую огневую активность.

За текущие сутки враг открывал огонь 1 раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось, потерь нет", - говорится в отчете.

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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