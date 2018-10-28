"Зимовий час": Супрун порадила, як краще адаптуватись

Перехід на "зимовий час" може створити додатковий стрес для організму, тож до стану здоров'я особливо уважними мають бути люди, що мають серцево-судинні хвороби.

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

"Найбільш відчутними зміни в організмі є в перші дні після переведення часу. ... Деякі дослідження вказують, що після зміни часу збільшується ймовірність настання серцевого нападу. Варто слідкувати за своїм організмом та не планувати додаткового навантаження", - зазначає в.о. глави МОЗ.

Аби краще впоратися зі зміною часу, варто виходити на прогулянки, намагатися повноцінно харчуватись та планувати час так, щоби спати не менше 7-8 годин.

"Не плануйте в цей період часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень. Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу — проконсультуйтесь зі своїм лікарем", - радить Супрун.