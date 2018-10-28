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"Зимнее время": Супрун посоветовала, как лучше адаптироваться

Воскресенье, 28 октября 2018, 16:22
Зимнее время: Супрун посоветовала, как лучше адаптироваться

Переход на "зимнее время" может создать дополнительный стресс для организма, поэтому к состоянию здоровья особенно внимательными должны быть люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Наиболее ощутимыми изменения в организме могут быть в первые дни после перевода времени. ... Некоторые исследования указывают, что после перехода на "зимнее время" увеличивается вероятность сердечного приступа. Стоит следить за своим организмом и не планировать дополнительных нагрузок", - отмечает и.о. главы Минздрава.

Чтобы лучше справиться с переходом на "зимнее время", стоит выходить на прогулки, стараться полноценно питаться и планировать время так, чтобы спать не менее 7-8 часов.

"Не планируйте в это время важные дела, в частности лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок. Если испытываете трудности после смены времени - проконсультируйтесь со своим врачом", - советует Супрун.

Темы: здоровьеМинздравСупрун
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