ООС: Мешканців Краматорська закликали 2 дні не залишати домівок без потреби
Мешканців Краматорська закликали не залишати своїх домівок без нагальної потреби 31 жовтня та 1 листопада.
Як повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, це пов'язано із проведенням превентивних заходів з протидії терористичним та диверсійним загрозам у місті.
"Усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані командувачем ООС. Командування Об'єднаних сил закликає мешканців міста дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо", - зазначено у повідомленні.
За необхідності пересування в інші райони міста мешканців просять обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання і т.і.)
У разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків жителів Донецької обл. закликали повідомляти до чергових служб - головного відділу СБУ в Донецькій та Луганській областях у Краматорську, тел. 06264-3-03-33, відділу ГУ НПУ в Донецькій області у Краматорську, тел. 102, 06264-7-02-47.