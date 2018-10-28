ООС: Мешканців Краматорська закликали 2 дні не залишати домівок без потреби

Мешканців Краматорська закликали не залишати своїх домівок без нагальної потреби 31 жовтня та 1 листопада.

Як повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, це пов'язано із проведенням превентивних заходів з протидії терористичним та диверсійним загрозам у місті.

"Усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані командувачем ООС. Командування Об'єднаних сил закликає мешканців міста дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо", - зазначено у повідомленні.

За необхідності пересування в інші райони міста мешканців просять обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання і т.і.)