ООС: Жителей Краматорска призвали 2 дня не покидать дома без надобности

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Воскресенье, 28 октября 2018, 18:16

Жителей Краматорска призвали не покидать свои дома без необходимости 31 октября и 1 ноября.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, это связано с проведением превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим ООС. Командование Объединенных сил призывает жителей города соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.", - говорится в сообщении.

При необходимости передвижения в другие районы города жителей просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков жителей Донецкой обл. призвали сообщать в дежурные службы - главный отдел СБУ в Донецкой и Луганской областях в Краматорске, тел. 06264-3-03-33, отдел ГУ НПУ в Донецкой области в Краматорске, тел. 102, 06264-7-02-47.

Украинская правда
Темы: ООС Краматорск терроризм
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