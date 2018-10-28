На шахті, де страйкують 16 гірників, стався обвал

На шахті ім. Капустіна, де через невиплату зарплати страйкують гірники, стався обвал.

Про це повідомив глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Завалило шостий західний польовий відкаточний штрек. Після огляду місця аварії попередньо зроблено висновок, що завалено 10 погонних метрів гірничої виробки. Саме у цій виробці перебувають 16 протестувальників та народний депутат Сергій Каплін. ... Гірники оцінили ситуацію та зробили висновок, що в них є два запасних виходи на поверхню", - зазначив він.

Волинець додав, що якщо "не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ПАТ "Лисичанськвугілля" та гірникам інших об’єднань, акції протестів з понеділка будуть стрімко поширюватись на інші шахти та об’єднання".

За словами Волинця, до акцій шахтарів вугільної галузі "на знак солідарності" можуть долучитися гірники залізорудної промисловості з Кривого Рогу та інших регіонів.



У свою чергу, представник Омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський повідомив, що участь у підземному страйку беруть 15 шахтарів та нардеп.

"Страйкарі перебувають у шахті вже 10 днів. У середу їх було 23, деякі були змушені припинити протест через проблемі зі здоров'ям. ... Правозахисні організації регіону готують звернення до Міжнародних організацій та уряду України", - повідомив Лисянський.

Він нагадав, що омбудсмен Людмила Денісова 23 жовтня звернулася до глави Міненергетики та вугільної промисловості з вимогою про термінове вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованості по заробітній платі шахтарів.

Нардеп Сергій Каплін у свою чергу на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вночі на поверхню підняли одного з гірників, у якого погіршився стан здоров'я.

Також він оприлюднив повідомлення про те, що страйкарі "провели засідання штабу на глибині 575 метрів" та вирішили, що 29 жовтня "зупиняться усі 4 шахти Лисичанська".

"Щоб добитися погашення боргів, звільнення і покарання керівництва Лисичанськвугілля, одностайно вирішили: ми перекриємо всі дороги Лисичанська, зупинимо траси на Харків і Київ, закличемо колег-шахтарів із Західної України блокувати сполучення з Європою, ... у разі невиконання вимог - збираємо шахтарів, вчителів, лікарів, дітей війни, пенсіонерів ... та йдемо на Київ", - заявив Каплін.

Нагадаємо, 19 жовтня на поверхню відмовилися піднятися 33 працівники шахти імені Капустіна - на знак протесту проти заборгованості і некомпетентності керівництва. Підприємство заборгувало їм близько 170 млн гривень.

Серед вимог страйкарів - погасити 4-місячну заборгованість з виплат зарплат та відставка гендиректора "Лисичанськвугілля" Валентина Кисельова, якого шахтарі підозрюють у незаконному збуті продукції об'єднання.