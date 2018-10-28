На шахте, где бастуют 16 горняков, произошел обвал

На шахте им. Капустина, где из-за невыплаты зарплаты бастуют горняки, произошел обвал.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Завалило шестой западный полевой откаточный штрек. После осмотра места аварии предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих и народный депутат Сергей Каплин. ... Горняки оценили ситуацию и пришли к выводу, что у них есть два запасных выхода на поверхность", - отметил он.

Волынец добавил, что если "не принять необходимые меры для погашения задолженности перед шахтерами ОАО "Лисичанскуголь" и горнякам других объединений, акции протеста с понедельника будут распространяться на другие шахты и объединения".

По словам Волынца, к акции шахтеров угольной отрасли "в знак солидарности" могут присоединиться горняки железорудной промышленности из Кривого Рога и других регионов.

В свою очередь представитель Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что участие в подземной забастовке принимают 15 шахтеров и нардеп.

"Забастовщики находятся в шахте уже 10 дней. В среду их было 23, некоторые были вынуждены прекратить протест из-за проблеме со здоровьем. ... Правозащитные организации региона готовят обращение к международным организациям и правительству Украины", - сообщил Лисянский.

Он напомнил, что омбудсмен Людмила Денисова 23 октября обратилась к главе Минэнергетики и угольной промышленности с требованием о срочном принятии мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате шахтеров.

Нардеп Сергей Каплин в свою очередь на своей странице в Facebook сообщил, что ночью на поверхность подняли одного из горняков, у которого ухудшилось состояние здоровья.

Также он обнародовал сообщение о том, что забастовщики "провели заседание штаба на глубине 575 метров" и решили, что 29 октября "остановятся все 4 шахты Лисичанска".

"Чтобы добиться погашения долгов, увольнения и наказания руководства Лисичанскуголь, единодушно решили: мы перекроем все дороги Лисичанска, остановим трассы на Харьков и Киев, призовем коллег-шахтеров из Западной Украины блокировать сообщения с Европой ... в случае невыполнения требований - собираем шахтеров, учителей, врачей, детей войны, пенсионеров ... и идем на Киев", - заявил Каплин.

Напомним, 19 октября на поверхность отказались подняться 33 работника шахты им.Капустина - в знак протеста против задолженности и некомпетентности руководства. Предприятие задолжало им около 170 млн гривен.

Среди требований бастующих - погасить 4-месячную задолженность по выплате зарплат и отставка гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева, которого шахтеры подозревают в незаконном сбыте продукции объединения.