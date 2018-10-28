У неділю бойовики вели прицільний вогонь

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Неділя, 28 жовтня 2018, 18:59

У неділю бойовики вели прицільний вогонь та здійснили п'ять обстрілів позицій ООС. 

Як повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука.

На Приазов'ї бойовики обстріляли позиції ООС біля Водяного та Лебединського зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.

Українська правда
Теми: ООС Донбас жертви
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