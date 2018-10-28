В воскресенье боевики вели прицельный огонь и осуществили пять обстрелов позиций ООС.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука.

На Приазовье боевики обстреляли позиции ООС возле Водяного и Лебединского из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.