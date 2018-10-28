В воскресенье боевики вели прицельный огонь
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Воскресенье, 28 октября 2018, 18:59
В воскресенье боевики вели прицельный огонь и осуществили пять обстрелов позиций ООС.
Как сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука.
На Приазовье боевики обстреляли позиции ООС возле Водяного и Лебединского из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.
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