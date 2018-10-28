"Динамо" у Києві сенсаційно програє ФК "Львів"

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Неділя, 28 жовтня 2018, 19:28

Київське "Динамо" зазнало поразки у матчі 13-го туру української Прем`єр-Ліги.

У неділю, 28 жовтня, підопічні Олександра Хацкевича на НСК "Олімпійський" з рахунком 0:1 поступилися ФК "Львів".

Єдиний гол у цій грі було забито на 21-й хвилині. Бразилець Лукас Тейлор на швидкості увійшов у штрафний киян і пробив у кут воріт - 0:1.

За 10 хвилин ще один бразилець "львів`ян" Аугусто бив з вигідної позиції, але не влучив у ворота. На ці моменти суперника "динамівці" відповіли лише наприкінці тайму ударом Беньяміна Вербича.

На старті другого тайму гарний удар вийшов у Сідклея, але вище воріт. На 60-й хвилині після удару з розвороту Миколи Шапаренка м`яч знову не влучає в площину воріт. За 8 хвилин кияни нарешті поцілили у площину воріт, але удар Вербича взяв Олександр Бандура.

В останні 10 хвилин матчу найреальніший момент зрівняти рахунок був у Шапаренка, але після його удару м`яч пролетів поруч зі штангою. Ще був дальній удар Че-Че, але Бандура знову був на місці. Вже в доданий арбітром час був вилучений за другу жовту картку бразилець ФК "Львів" Рафаель Сабіно, але це не завадило гостям отримати сенсаційну перемогу над "Динамо".

Після цієї поразки відставання "Динамо" від "Шахтаря" збільшилося до 5 очок.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол Київ Львів
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