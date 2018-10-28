"Динамо" в Киеве сенсационно проигрывает ФК "Львов"

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Воскресенье, 28 октября 2018, 19:28

Киевское "Динамо" потерпело поражение в матче 13-го тура украинской Премьер-Лиги.

В воскресенье, 28 октября, подопечные Александра Хацкевича на НСК "Олимпийский" со счетом 0:1 уступили ФК "Львов".

Единственный гол в этой игре был забит на 21-й минуте. Бразилец Лукас Тейлор на скорости вошел в штрафную киевлян и пробил в угол ворот - 0:1.

Через 10 минут еще один бразилец "львовян" Аугусто бил с выгодной позиции, но не попал в ворота. На эти моменты соперника "динамовцы" ответили лишь в конце тайма ударом Беньямина Вербича.

На старте второго тайма хороший удар получился у Сидклея, но выше ворот. На 60-й минуте после удара с разворота Николая Шапаренко мяч снова не попадает в створ. Через 8 минут киевляне наконец попали в створ ворот, но удар Вербича взял Александр Бандура.

В последние 10 минут матча реальный момент сравнять счет был у Шапаренко, но после его удара мяч пролетел рядом со штангой. Еще был дальний удар Че-Че, но Бандура снова был на месте. Уже в добавленное арбитром время был удален за вторую желтую карточку бразилец ФК "Львов" Рафаэль Сабино, но это не помешало гостям получить сенсационную победу над "Динамо".

После этого поражения отставание "Динамо" от "Шахтера" увеличилось до 5 очков.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол Киев Львов
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