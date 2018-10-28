На президентських виборах в Бразилії перемагає ультраправий кандидат

Ультраправий кандидат Жаір Болсонару перемагає в другому турі президентських виборів в Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

За результатами підрахунку 89% голосів виборців Болсонаро отримав 56%, набагато випередивши колишнього мера Сан-Паулу Фернандо Хаддада, який набрав 44%.

Як повідомлялося, на початку вересня під час передвиборного виступу на Болсонару було скоєно напад. Політик отримав серйозні ножові поранення в живіт.

63-річний Жаір Болсонару, в минулому парашутист-десантник, позиціонує себе як антисистемний протестний кандидат, використовує гомофобну та расистську передвиборчу риторику, виступає за повернення смертної кари і вихваляє період військової диктатури в Бразилії (1964-1985). Його також називають "бразильським Трампом".