На президентских выборах в Бразилии побеждает ультраправый кандидат

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Понедельник, 29 октября 2018, 00:59

Ультраправый кандидат Жаир Болсонару побеждает во втором туре президентских выборов в Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

По результатам подсчета 89% голосов избирателей Болсонаро получил 56%, намного опередив бывшего мэра Сан-Паулу Фернандо Хаддада, который набрал 44 %.

Как сообщалось, в начале сентября во время предвыборного выступления на Болсонару было совершено нападение. Политик получил серьезные ножевые ранения в живот. 

63-летний Жаир Болсонару, в прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный кандидат, использует гомофобную и расистскую предвыборную риторику, выступает за возвращение смертной казни и восхваляет период военной диктатуры в Бразилии (1964-1985). Его также называют "бразильским Трампом".

Темы: Бразилия виборы
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