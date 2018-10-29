Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Влада в Ер-Ріяді відхилила вимогу Анкари вислати затриманих за підозрою в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це заявив глава МЗС країни Адель аль-Джубейр в рамках конференції в Бахрейні, пише DW.com.

Йдеться про підданих Саудівської Аравії, підкреслив він.

"Вони заарештовані в Саудівській Аравії, розслідування проходить в Саудівській Аравії, і кримінально-правове переслідування щодо них проходить в Саудівській Аравії", - заявив аль-Джубейр.

Одночасно він пообіцяв, що відповідальні за вбивство журналіста будуть покарані.

"Крім того, ми створимо механізми, які гарантують, що подібне не станеться знову", - додав аль-Джубейр.

Раніше прокуратура Стамбула направила запит про екстрадицію підозрюваних, затриманих в Саудівській Аравії в рамках розслідування вбивства Хашоггі.

Ер-Ріяд минулого тижня затримав 18 осіб за підозрою у вбивстві. Четверо високопосадовців саудівської розвідки та радника принца звільнили з посад.

Саудівська Аравія намагається відмежувати принца Мохаммеда бін Салмана від вбивства у Стамбулі. Турецькі ЗМІ та чиновники вважають, що до смерті Хашоггі причетні особи із наближеного до принца оточення.

У середу принц назвав вбивство "огидним" і "болючим для всіх саудівців" в своїх перших розлогих публічних висловлюваннях на цю тему.

Наступного дня Саудівська Аравія змінила свою позицію і визнала, що вбивство журналіста було навмисним.

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі".