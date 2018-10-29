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Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в убийстве Хашогги

Понедельник, 29 октября 2018, 00:58

Власти в Эр-Рияде отклонили требование Анкары выслать задержанных по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. 

Об этом заявил глава МИД страны Адель аль-Джубейр в рамках конференции в Бахрейне, пишет DW.com.

Речь идет о подданных Саудовской Аравии, подчеркнул он.

"Они арестованы в Саудовской Аравии, расследование проходит в Саудовской Аравии, и уголовно-правовое преследование в отношении них проходит в Саудовской Аравии", - заявил аль-Джубейр.

Одновременно он пообещал, что ответственные за убийство журналиста будут наказаны.

"Кроме того, мы создадим механизмы, которые гарантируют, что подобное не произойдет вновь", - добавил аль-Джубейр.

Ранее прокуратура Стамбула направила запрос об экстрадиции подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии в рамках расследования убийства Хашогги. 

Эр-Рияд на прошлой неделе задержал 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четверо высокопоставленных лиц саудовской разведки и советника принца освободили от должности.

Саудовская Аравия пытается отделить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства в Стамбуле. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из окружения принца.

В среду принц назвал убийство "омерзительным" и "болезненным для всех саудовцев" в своих первых обширных публичных высказываниях на эту тему.

На следующий день Саудовская Аравия изменила свою позицию и признала, что убийство журналиста было умышленным.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

Темы: Саудовская АравияТурцияубийство
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